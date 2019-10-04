Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Детском музейном центре Твери

4 Окт. 23:09 2019-10-04T23:14:45+03:00

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5 октября Детский музейный центр ТГОМ приглашает всех желающих от 12 лет на мастер-класс по верховой набойке. Начало в 15.00.

- На Покров вся Православная Русь вспоминает о событиях 911 года в Константинополе, когда молящимся в храме и вокруг него жителям города явилась Богородица. Она сняла с головы покров и распростерла его над молящимися, тем самым уберегла Константинополь от вторжения врагов. На Руси очень любили этот праздник, отмечали его широкими и веселыми ярмарками. Этот праздник воспринимался крестьянами и как конец осени и начало зимы, ведь после него земля тоже покрывается белым покровом – снегом. Самым традиционным подарком на Покров от мужчины женщине или от парня девушке был платок или шаль, привезенная с покровской ярмарки.

В музее предлагают самостоятельно сделать небольшой платочек в подарок маме, сестре или самой себе. Он будет выполнен в древней технике верховой набойки с использованием «манер» (набоечных досок), повторяющих старинные узоры тверской набойки.

С собой желательно иметь фартук и нарукавники для работы, одноразовые перчатки.

Предварительная запись обязательна, 45-71-76.

Стоимость рабочего места – 200 руб.

Адрес: ул.Советская, д.3а.

ИСТОЧНИК KP.RU