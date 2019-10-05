В Тверскую область привезут бронзового Сталина

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-05T08:16:09+03:00

Скульптуру выставят в музее во Ржеве

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Метровая бронзовая скульптура Сталина появится в экспозиции Ржевского филиала Музея Победы 9 октября.

Автор произведения - народный художник Николай Томский. Скульптура впервые будет показана широкой аудитории. Это одно из последних прижизненных изображений генералиссимуса. Создана в 1952 году. Скульптор ваял по фото.

- Новая реликвия появится в музее в рамках выставки «Деятельность И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны», - поясняют в пресс-службе Музея Победы.

Обновление экспозиции приурочено к 75-летию начала работы 4-й Московской конференции.

Напомним, 9 октября 1944 года в Москву прибыл премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль. Вопросами, которые обсуждались на конференции были вступление Советского Союза в войну против Японии, послевоенный раздел Балкан, будущее Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU