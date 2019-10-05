В Твери появилось новое граффити -красный дракон

СЕГОДНЯ 07:08 2019-10-05T12:13:41+03:00

Сказочное чудовище расправило крылья в одном из дворов на бульваре Ногина

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На минувшей неделе Тверь «приросла» ещё одним граффити- красный мультяшный дракон, парящий в облаках, нарисован на технической постройке в одном из дворов на бульваре Ногина.

Жители окрестных многоэтажек отнеслись к арт-объекту благосклонно и паркуют рядышком на газоне свои машины.

Было ли согласовано это граффити с администрацией района? Сколько ещё оно будет украшать двор и не постигнет ли его учесть космонавта с Радищева - вопрос открытый.

К слову сказать, рисунок добротный, отсылающий к диснеевскому «Мулану». Автограф на стене гласит, что нарисовал чудище некий Витя.

Напомним, что с несанкционированными граффити в Твери строго - их коммунальщики закрашивают. Оттого арт- деятель Майк Хайпер теперь рисует их на приклеенных к стенам домов газетах.

А вот если свои творческие изыскания согласовать с горадминистрацией, как это сделал художник Виктор Джокер, недавно создавший экологическое граффити- то проживет это творение долго и счастливо. Пока дожди не смоют и штукатурка не облупится.

ИСТОЧНИК KP.RU