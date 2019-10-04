Кладбище домашних животных с надгробиями и пентаграммой обнаружили в Твери

4 Окт. 21:51 2019-10-04T21:53:09+03:00

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Кладбище домашних животных обнаружила в Пролетарском районе Твери жительница города Любовь Абракадаброва. Вдоль серой кирпичной стены на улице Дальняя Пристань, недалеко от улицы Маршала Будённого, выстроились маленькие надгробия с именами домашних питомцев и букеты искусственных цветов.

В одном месте, на стене, над надгробиями, красным нарисована пентаграмма. Возможно, это просто чья-то дурная шутка, так как маленькие могилки кажутся сделанными с любовью.

- Сначала я увидела пару могил и пентаграмму. Удивилась. Подошла ближе и обнаружила, что там целое кладбище, - рассказала Любовь "КП"-Тверь". - Вспомнила книгу Стивена Кинга "Кладбище домашних животных". Это может показаться забавным, если вы любитель чёрного юмора, но думаю, хоронить животных необходимо в специальных местах, так же в Твери есть кремация. Тема довольно деликатная с моральной точки зрения, а потому не обсуждаемая. Но об этом нужно говорить, иначе мы рискуем вернуться к болезням, которые считаем побеждёнными.

Кладбище домашних животных в Пролетарском районе Твери. Фото: Любовь Абракадаброва.

Кладбище домашних животных в Пролетарском районе Твери. Фото: Любовь Абракадаброва.

Кладбище домашних животных в Пролетарском районе Твери. Фото: Любовь Абракадаброва.

ИСТОЧНИК KP.RU