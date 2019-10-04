Скоро откроется новая детская поликлиника в микрорайоне "Южный" Твери

СЕГОДНЯ 20:29 2019-10-04T20:29:28+03:00

Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В микрорайоне «Южный» завершается строительство детской поликлиники. Готовность объекта, по сообщению регионального Минздрава, оценивается в 95%.

В настоящий момент в поликлинике завершают отделку помещений, размещают мебель и оборудование, идёт благоустройство прилегающей территории.

Срок завершения строительства определён 1 ноября 2019 года. После, в течение месяца, будет проводиться процедура лицензирования поликлиники. Открыть поликлинику должны в декабре 2019 года.

СПРАВКА КП

Новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный» - это трёхэтажное здание, его общая площадь 3 тысячи кв.м. Поликлиника предполагает 200 посещений в смену. Перечень профильных специалистов в поликлинике расширят. Появятся кабинеты кардиолога, эндокринолога, стоматолога, офтальмолога, невролога, ортопеда-травматолога и других врачей.

В поликлинике будет кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии, рентгенодиагностики, хирургический блок, кабинеты УЗИ, комнаты для кормления детей.

ИСТОЧНИК KP.RU