2019-10-04T20:29:28+03:00
Общество

Скоро откроется новая детская поликлиника в микрорайоне "Южный" Твери

Здание почти готово
Виктория ТУШКОВА
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Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В микрорайоне «Южный» завершается строительство детской поликлиники. Готовность объекта, по сообщению регионального Минздрава, оценивается в 95%.

В настоящий момент в поликлинике завершают отделку помещений, размещают мебель и оборудование, идёт благоустройство прилегающей территории.

Срок завершения строительства определён 1 ноября 2019 года. После, в течение месяца, будет проводиться процедура лицензирования поликлиники. Открыть поликлинику должны в декабре 2019 года.

СПРАВКА КП

Новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный» - это трёхэтажное здание, его общая площадь 3 тысячи кв.м. Поликлиника предполагает 200 посещений в смену. Перечень профильных специалистов в поликлинике расширят. Появятся кабинеты кардиолога, эндокринолога, стоматолога, офтальмолога, невролога, ортопеда-травматолога и других врачей.

В поликлинике будет кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии, рентгенодиагностики, хирургический блок, кабинеты УЗИ, комнаты для кормления детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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