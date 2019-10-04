2019-10-04T17:31:28+03:00
Общество

Молодые яблони высадили в парке Победы в Твери

Озеленение территории прошло в рамках акции "Лесомания"
Ольга ТРОФИМОВА
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В парке Победы высадили 25 молодых яблонь Фото: пресс-служба администрации ТвериВ парке Победы высадили 25 молодых яблонь Фото: пресс-служба администрации Твери
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В пятницу, 4 октября в Твери в парке Победы стартовала экологическая акция "Лесомания". Ее организовал фонд городского развития "Фонд Твери" совместно с крупным сетевым магазином города.

В акции участвовали волонтеры, воспитанники школ-интернатов. Добровольцы обновили яблоневый сад в парке Победы, что в Московском районе Твери, и высадили на его территории 25 саженцев молодых яблонь.

Как отмечают организаторы, акция "Лесомания" будет продолжена. В ближайшее время возле детской поликлиники на улице Рыбацкой и поликлиники №1 на Беляковском переулке высадят плодовые и хвойные деревья, кустарники и саженцы многолетних цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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