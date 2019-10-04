После ареста автомобиля приставами житель Твери погасил долг в 670 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-04T17:20:17+03:00

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Деньги в сумме 670 тысяч рублей задолжал своему бывшему компаньону 48-летний житель областного центра. Исполнительный лист находился на исполнении в Пролетарском районном отделе судебных приставов г. Твери.

Отдавать долг мужчина не торопился, поэтому судебным приставом были предприняты меры принудительного исполнения - был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

После ареста автомобиля "Volvo", 2016 года выпуска, должник нашел возможность рассчитаться с долгами.

- После поступления денежных средств на расчетный счет взыскателя судебным приставом-исполнителем был снят арест с имущества. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением исполнительного документа, - сообщили в региональном УФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU