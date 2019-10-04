2019-10-04T17:02:41+03:00
Общество

Предприятие в Тверской области без разрешения сбрасывало в реку сточные воды

В прокуратуру обратились жители Спировского района
Ольга ТРОФИМОВА
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Предприятие незаконно сбрасывало в реку сточные водыПредприятие незаконно сбрасывало в реку сточные водыФото: Аца КОШТЭ
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Прокуратура Спировского района проверила исполнение МУП "Центр коммунального обслуживания" законодательства при организации водоснабжения и водоотведения поселения. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.

В указанном районе муниципальное предприятие занимается распределением воды для питьевых и промышленных нужд, сбором и обработкой сточных вод.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения п. Спирово сброс сточных вод осуществляется в р.Малая Тигма.

Выяснилось, что организацией данный водный объект используется без документов на право пользования, а также без лицензии. Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила еще ряд нарушений, касающихся водоснабжения потребителей и работы предприятия.

- В целях пресечения нарушений прокурором в адрес учредителя и руководства организации внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в областной прокуратуре.

По совокупности административных правонарушений юридическое лицо и его руководитель оштрафованы на 87,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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