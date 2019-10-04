Предприятие в Тверской области без разрешения сбрасывало в реку сточные воды
Прокуратура Спировского района проверила исполнение МУП "Центр коммунального обслуживания" законодательства при организации водоснабжения и водоотведения поселения. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.
В указанном районе муниципальное предприятие занимается распределением воды для питьевых и промышленных нужд, сбором и обработкой сточных вод.
Согласно схеме водоснабжения и водоотведения п. Спирово сброс сточных вод осуществляется в р.Малая Тигма.
Выяснилось, что организацией данный водный объект используется без документов на право пользования, а также без лицензии. Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила еще ряд нарушений, касающихся водоснабжения потребителей и работы предприятия.
- В целях пресечения нарушений прокурором в адрес учредителя и руководства организации внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в областной прокуратуре.
По совокупности административных правонарушений юридическое лицо и его руководитель оштрафованы на 87,5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU