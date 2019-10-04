Жительница Тверской области соврала полицейским о бомбе в автомобиле

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-04T16:04:00+03:00

Женщина сообщила о бомбе со стационарного телефона Фото: Татьяна Коркина

Виновной ограничили свободу на один год

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В дежурную часть жительница Торопецкого района позвонила с домашнего стационарного телефона и сообщила, что в стоящем на улице автомобиле заложено взрывное устройство.

С целью проверки сообщения на место возможного взрыва были направлены дежурная следственно-оперативная группа, наряд дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы. По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов взрывных устройств не обнаружили.

В результате заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве от охраны общественного порядка были отвлечены значительные силы и средства полиции.

Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, женщина получила наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU