Жительница Тверской области соврала полицейским о бомбе в автомобиле
В дежурную часть жительница Торопецкого района позвонила с домашнего стационарного телефона и сообщила, что в стоящем на улице автомобиле заложено взрывное устройство.
С целью проверки сообщения на место возможного взрыва были направлены дежурная следственно-оперативная группа, наряд дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы. По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов взрывных устройств не обнаружили.
В результате заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве от охраны общественного порядка были отвлечены значительные силы и средства полиции.
Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, женщина получила наказание в виде одного года ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU