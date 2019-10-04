2019-10-04T15:35:15+03:00
Происшествия

Бывшего замначальника районного отдела судебных приставов Твери будут судить за взятку

Расследование уголовного дела завершено
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина получила взятку в сумме 70 тысяч рублейЖенщина получила взятку в сумме 70 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава Московского районного отдела судебных приставов г. Твери. Женщину обвиняют в получении должностным лицом взятки за незаконные действия.

Как установило следствие, 6 сентября 2019 года обвиняемая, находясь в кафе, получила от лица, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку в сумме 70 тысяч рублей за совершение незаконных действий в интересах последнего.

Ранее судом в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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