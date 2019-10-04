Бывшего замначальника районного отдела судебных приставов Твери будут судить за взятку
Перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава Московского районного отдела судебных приставов г. Твери. Женщину обвиняют в получении должностным лицом взятки за незаконные действия.
Как установило следствие, 6 сентября 2019 года обвиняемая, находясь в кафе, получила от лица, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку в сумме 70 тысяч рублей за совершение незаконных действий в интересах последнего.
Ранее судом в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU