В одном из районов Тверской области более 100 гектаров пашни превратились в лес

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-04T15:27:40+03:00

Более сотни гектаров плодородных земель превратились в лес Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Внеплановую проверку специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели в районе деревни Шорново сельского поселения Завидово Конаковского района.

Установлено, что из 128 гектаров сельхозугодий по назначению используется только 33 гектара, остальные земли зарастают деревьями и кустами.

В январе собственнику уже было выдано предписание об устранении нарушений, которое он не исполнил.

Нарушитель извещён о необходимости явиться в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU