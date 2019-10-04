В одном из районов Тверской области более 100 гектаров пашни превратились в лес
Нарушения выявил Россельхознадзор
Более сотни гектаров плодородных земель превратились в лес Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
Изменить размер текста:
Внеплановую проверку специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели в районе деревни Шорново сельского поселения Завидово Конаковского района.
Установлено, что из 128 гектаров сельхозугодий по назначению используется только 33 гектара, остальные земли зарастают деревьями и кустами.
В январе собственнику уже было выдано предписание об устранении нарушений, которое он не исполнил.
Нарушитель извещён о необходимости явиться в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола.
ИСТОЧНИК KP.RU