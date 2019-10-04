В Твери водитель на УАЗе протаранил легковушку и съехал в кювет

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-04T15:20:46+03:00

ДТП на улице Маяковского Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Виталик Гречин

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Авария произошла днем, 4 октября, в Заволжском районе Твери. Водитель автомобиля УАЗ начал движение, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимуществ легковому автомобилю "Хонда" и столкнулся с ним.

В результате аварии "буханка" съехала с дороги.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТп пострадал водитель УАЗа. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU