В Твери водитель на УАЗе протаранил легковушку и съехал в кювет
ДТП произошло на улице Маяковского
ДТП на улице Маяковского Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Виталик Гречин
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Авария произошла днем, 4 октября, в Заволжском районе Твери. Водитель автомобиля УАЗ начал движение, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимуществ легковому автомобилю "Хонда" и столкнулся с ним.
В результате аварии "буханка" съехала с дороги.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТп пострадал водитель УАЗа. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU