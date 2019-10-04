В Твери продолжается благоустройство популярных мест отдыха горожан

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-04T15:07:51+03:00

В Твери продолжается благоустройство парков и скверов Фото: пресс-служба администрации Твери

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В администрации рассказали, как в Твери идет благоустройство общегородских мест отдыха.

Так, на самом масштабном объекте - площади у стелы "Тверь-город Воинской Славы" ремонт завершен на 66%. Подрядчик завершил отливку из бетона, гидроизоляцию и трубную разводку всех чаш фонтана, монтаж насосной станции, прокладку линий электропередачи и в скором времени приступит к укладке гранитной брусчатки.

В сквере на Площади Михаила Тверского подрядчик завершает демонтажные работы на объекте и ведёт укладку гранитной брусчатки.

В сквере на улице Можайского завершена планировка территории, на 70% выполнен монтаж тротуаров и бордюрных камней, на 60% – укладка плит из белого камня. Общий объём выполнения работ составляет 60%.

В сквере в посёлке Химинститута идут подготовительные работы под устройство дорожек, производится установка бордюров и подготовка основания по укладку брусчатки.

Работы на всех объектах ведутся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

До 1 ноября на Аллее Славы в Мамулино и на бульваре Цанова должны завершиться работы по установке интеллектуальных систем освещения и видеонаблюдения в рамках проекта "Умный город".

ИСТОЧНИК KP.RU