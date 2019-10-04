В Твери продолжается благоустройство популярных мест отдыха горожан
В администрации рассказали, как в Твери идет благоустройство общегородских мест отдыха.
Так, на самом масштабном объекте - площади у стелы "Тверь-город Воинской Славы" ремонт завершен на 66%. Подрядчик завершил отливку из бетона, гидроизоляцию и трубную разводку всех чаш фонтана, монтаж насосной станции, прокладку линий электропередачи и в скором времени приступит к укладке гранитной брусчатки.
В сквере на Площади Михаила Тверского подрядчик завершает демонтажные работы на объекте и ведёт укладку гранитной брусчатки.
В сквере на улице Можайского завершена планировка территории, на 70% выполнен монтаж тротуаров и бордюрных камней, на 60% – укладка плит из белого камня. Общий объём выполнения работ составляет 60%.
В сквере в посёлке Химинститута идут подготовительные работы под устройство дорожек, производится установка бордюров и подготовка основания по укладку брусчатки.
Работы на всех объектах ведутся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
До 1 ноября на Аллее Славы в Мамулино и на бульваре Цанова должны завершиться работы по установке интеллектуальных систем освещения и видеонаблюдения в рамках проекта "Умный город".
ИСТОЧНИК KP.RU