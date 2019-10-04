2019-10-04T15:07:51+03:00
Общество

В Твери продолжается благоустройство популярных мест отдыха горожан

К зиме общественные зоны обретут новый облик
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери продолжается благоустройство парков и скверов Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери продолжается благоустройство парков и скверов Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

В администрации рассказали, как в Твери идет благоустройство общегородских мест отдыха.

Так, на самом масштабном объекте - площади у стелы "Тверь-город Воинской Славы" ремонт завершен на 66%. Подрядчик завершил отливку из бетона, гидроизоляцию и трубную разводку всех чаш фонтана, монтаж насосной станции, прокладку линий электропередачи и в скором времени приступит к укладке гранитной брусчатки.

В сквере на Площади Михаила Тверского подрядчик завершает демонтажные работы на объекте и ведёт укладку гранитной брусчатки.

В сквере на улице Можайского завершена планировка территории, на 70% выполнен монтаж тротуаров и бордюрных камней, на 60% – укладка плит из белого камня. Общий объём выполнения работ составляет 60%.

В сквере в посёлке Химинститута идут подготовительные работы под устройство дорожек, производится установка бордюров и подготовка основания по укладку брусчатки.

Работы на всех объектах ведутся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

До 1 ноября на Аллее Славы в Мамулино и на бульваре Цанова должны завершиться работы по установке интеллектуальных систем освещения и видеонаблюдения в рамках проекта "Умный город".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тверской области соврала полицейским о бомбе в автомобиле
В Тверской области из дачного дома петербурженки украли стройматериалы
Бывшего замначальника районного отдела судебных приставов Твери будут судить за взятку
В одном из районов Тверской области более 100 гектаров пашни превратились в лес
В Твери водитель на УАЗе протаранил легковушку и съехал в кювет
Жители Волоколамского проспекта в Твери остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе
Трое воспитанников Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области вернулись в родные леса
Житель Твери получил семь лет колонии за сбыт наркотиков
В Тверской области неуравновешенная женщина покусала врачей "скорой помощи"
В селе Кушалино Тверской области линии электропередач находились в аварийном состоянии
В Твери иномарка снесла опору городского освещения
В Тверской области помощника лесничего подозревают в совершении служебного подлога