2019-10-04T14:45:43+03:00
Происшествия

Жители Волоколамского проспекта в Твери остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе

На месте ЧП работают коммунальные службы
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Волоколамки и окрестных улиц остались без теплаЖители Волоколамки и окрестных улиц остались без теплаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Утечка теплоносителя была обнаружена на Волоколамском проспекте, в районе дома №6, в Твери вечером, 3 октября. Повреждение было выявлено в ходе проверки теплосетей бригадой "Тверской генерации". Для замены поврежденного участка коммунальщики вскрыли новый асфальт и перекрыли для движения транспорта крайнюю правую полосу.

- Работы потребуют временного ограничения подачи теплоносителя в отдельные дома по Волоколамскому проспекту и прилегающим улицам, - сообщает пресс-служба "Тверской генерации". - Горячее водоснабжение осуществляется с подающего трубопровода.

Сколько именно домов остались без тепла, а также сроки окончания восстановительных работ в компании не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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