Жители Волоколамского проспекта в Твери остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе
Утечка теплоносителя была обнаружена на Волоколамском проспекте, в районе дома №6, в Твери вечером, 3 октября. Повреждение было выявлено в ходе проверки теплосетей бригадой "Тверской генерации". Для замены поврежденного участка коммунальщики вскрыли новый асфальт и перекрыли для движения транспорта крайнюю правую полосу.
- Работы потребуют временного ограничения подачи теплоносителя в отдельные дома по Волоколамскому проспекту и прилегающим улицам, - сообщает пресс-служба "Тверской генерации". - Горячее водоснабжение осуществляется с подающего трубопровода.
Сколько именно домов остались без тепла, а также сроки окончания восстановительных работ в компании не сообщили.
ИСТОЧНИК KP.RU