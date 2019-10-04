Житель Твери получил семь лет колонии за сбыт наркотиков
Перед судом предстал 23-летний житель областной столицы. Молодого человека осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Следствием установлено, что подсудимый приобрел наркотическое вещество массой около 10 г через "тайник" с целью последующего его сбыта.
В тот же день виновный был задержан сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области. В ходе обыска при нем нашли два свертка. Остальная партия была обнаружена по месту жительства наркодилера.
В суде виновный полностью признал вину в совершенном преступлении.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU