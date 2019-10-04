2019-10-04T13:08:01+03:00
Происшествия

Житель Твери получил семь лет колонии за сбыт наркотиков

Приговор не вступил в законную силу
Ольга ТРОФИМОВА
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Наркодилер из Твери на семь лет отправится в колонию строгого режима Фото: архив "КП"Наркодилер из Твери на семь лет отправится в колонию строгого режима Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 23-летний житель областной столицы. Молодого человека осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Следствием установлено, что подсудимый приобрел наркотическое вещество массой около 10 г через "тайник" с целью последующего его сбыта.

В тот же день виновный был задержан сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области. В ходе обыска при нем нашли два свертка. Остальная партия была обнаружена по месту жительства наркодилера.

В суде виновный полностью признал вину в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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