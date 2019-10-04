В Тверской области неуравновешенная женщина покусала врачей "скорой помощи"

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-04T12:30:23+03:00

В Тверской области пациентка напала на врачей "скорой помощи" Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"|ТО (ПуМТ)

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Инцидент произошел около 11:00 утра, 4 октября, в Конаковском районе. Пациентка "скорой помощи", находясь в психомоторном возбуждении, проявила физическую агрессию к медикам и покусала их. Под "раздачу" попал и сотрудник супермаркета, который в тот момент находился рядом. О случившемся сообщил на своей странице в соцсети паблик "Подслушано у медиков г. Тверь".

- Администрация паблика выражает благодарность сотрудникам полиции Отдела МВД России по Конаковскому району Тверской области в связи с оказанной бригаде СМП помощи с пациенткой, - пишет сообщество.

В результате женщину в сопровождении сотрудников полиции доставили в Конаковскую ЦРБ для оказания профильной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU