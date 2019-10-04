В Тверской области неуравновешенная женщина покусала врачей "скорой помощи"
Инцидент произошел около 11:00 утра, 4 октября, в Конаковском районе. Пациентка "скорой помощи", находясь в психомоторном возбуждении, проявила физическую агрессию к медикам и покусала их. Под "раздачу" попал и сотрудник супермаркета, который в тот момент находился рядом. О случившемся сообщил на своей странице в соцсети паблик "Подслушано у медиков г. Тверь".
- Администрация паблика выражает благодарность сотрудникам полиции Отдела МВД России по Конаковскому району Тверской области в связи с оказанной бригаде СМП помощи с пациенткой, - пишет сообщество.
В результате женщину в сопровождении сотрудников полиции доставили в Конаковскую ЦРБ для оказания профильной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU