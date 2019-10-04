2019-10-04T12:19:15+03:00
Общество

В селе Кушалино Тверской области линии электропередач находились в аварийном состоянии

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Электрики отремонтировали аварийные опоры по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"Электрики отремонтировали аварийные опоры по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"
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Нарушения законодательства при эксплуатации объектов электроэнергетики выявила прокуратура Рамешковского района. В ходе проверки надзорным органом было установлено, что линии электропередач, обеспечивающие поставку электроэнергии потребителям села Кушалино, находятся в аварийном состоянии.

На объектах провисли провода, деревянные опоры сгнили и повреждены птицами, провода проходят сквозь кусты.

По результатам проверки в адрес руководителя филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" прокуратурой района внесено представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены.

Кроме того, за нарушение правил эксплуатации электроустановок компания привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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