В Тверской области помощника лесничего подозревают в совершении служебного подлога

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-04T09:49:58+03:00

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Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по расследуется уголовное дело в отношении помощника лесничего Андреапольского участкового лесничества ГКУ "Торопецкое лесничество Тверской области". Сотрудницу подозревают в совершении служебного подлога.

По версии следствия, 2 октября 2017 года помощник указанного лесничества, в обязанности которой входило ведение учета и составление актов приемки выполненных работ, используя свое служебное положение, из личной заинтересованности, в целях экономии времени, без осмотра лесосеки составила и подписала акт осмотра, в который внесла заведомо ложные сведения, подтверждающие вырубку арендатором на вверенном ему участке на условиях подписанного договора аренды.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU