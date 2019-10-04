В Тверской области ожидается сильный дождь

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-04T08:22:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром, 4 октября, ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное сообщение. Со ссылкой на Тверской гидрометцентр спасатели предупреждают жителей региона о сильном дожде. Осадки сохранятся в течение всего дня. Воздух при этом прогреется до +11 градусов, но уже в ночь на субботу, 5 октября, не исключены заморозки до -2 градусов. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения. В экстренных случаях звонить по телефонам "службы спасения": 101, 112, (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU