2019-10-03T22:08:46+03:00
Общество

3 октября в Твери отметили день ОМОН

Первые отряды в стране были созданы 3 октября 1988 года
Ирина ТАРАСОВА
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Основная задача ОМОН - охрана общественного порядкаОсновная задача ОМОН - охрана общественного порядкаФото: Ирина ТАРАСОВА
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3 октября ежегодно отмечается День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). В этот день в 1988 году в СССР впервые были созданы отряды милиции особого назначения. На сегодняшний день в составе Росгвардии действует более 100 ОМОН.

В Твери первый отряд появился чуть позже - 18 марта 1993 года. А спустя полгода специально созданная группа уже выехала в Дагестан и Северную Осетию. Несмотря на это, дату 3 октября отмечают и в областном центре.

Основная задача ОМОН - охрана общественного порядка во время массовых мероприятий и в крайних случаях - пресечение массовых беспорядков.

Многие сотрудники ОМОН - ветераны боевых действий. Многие прошли серьезные испытания в ходе служебных командировок на Северный Кавказ. Бойцы отрядов мобильных особого назначения принимали активное участие в различных специальных и боевых операциях, в том числе в нейтрализации террористов и вооруженных преступников.

За проявленные мужество и героизм 29 сотрудников ОМОН удостоены высокого звания Героя России, 24 из которых посмертно. Более 4 тысяч сотрудников награждены орденами и медалями. 665 сотрудников погибли при выполнении служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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