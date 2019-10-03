Лекторий "Михайловские чтения" откроет в Твери сезон лекциями о древнерусском распеве

СЕГОДНЯ 21:44 2019-10-03T21:44:59+03:00

Первая лекция будет называться "Древнерусский распев и богослужебный устав" Фото: Мария ЛЕНЦ

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6 октября в библиотеке имени Герцена Твери пройдет первый в этом сезоне открытый Библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения".

На первой встречи пройдет две лекции.

Первая будет называться "Древнерусский распев и богослужебный устав". Лекцию будет читать головщик Покровского храма при Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции, руководитель Общества любителей древнерусского церковного пения во имя свт. Иова Глеб Борисович Печёнкин.

Вторую, "Знаменский распев в приходской практике Твери", прочитает настоятель Знаменской церкви деревни Савватьево протоиерей Андрей Егоров.

Ведущий - протоиерей Александр Шабанов.

Тверской проспект, 5, 2 этаж.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU