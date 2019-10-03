Лекторий "Михайловские чтения" откроет в Твери сезон лекциями о древнерусском распеве
6 октября в библиотеке имени Герцена Твери пройдет первый в этом сезоне открытый Библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения".
На первой встречи пройдет две лекции.
Первая будет называться "Древнерусский распев и богослужебный устав". Лекцию будет читать головщик Покровского храма при Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции, руководитель Общества любителей древнерусского церковного пения во имя свт. Иова Глеб Борисович Печёнкин.
Вторую, "Знаменский распев в приходской практике Твери", прочитает настоятель Знаменской церкви деревни Савватьево протоиерей Андрей Егоров.
Ведущий - протоиерей Александр Шабанов.
Тверской проспект, 5, 2 этаж.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU