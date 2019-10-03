Региональный омбудсмен поможет печатать ориентировки тверскому поисково-спасательному отряду "Сова"

СЕГОДНЯ 21:27 2019-10-03T21:27:58+03:00

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2 октября уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова встретилась с представителями тверского добровольческого поисково-спасательного отряда «Сова». От отряда на встречу были делегированы Анна Цветкова, Лариса Карпова и Максим Раздобурдин.

Как сообщает сайт омбудсмена, на встрече обсуждались проблемы поиска пропавших людей. Собравшиеся также договорились о дальнейшей совместной работе, в том числе в деле изготовления информационных раздаточных материалов (лисовок, ориентировок), являющихся важнейшим элементом в деле успешного поиска человека.

СПРАВКА КП

С 2011 по 2017 год к волонтёрам ВПСО «Сова», осуществляющим поиск пропавших без вести и заблудившихся в лесах людей, поступило 1022 заявки на поиск. 262 человека были найдены доровольцами или при их участии.

В 2018 году «Сова» провела поиск 411 человек, из которых найти удалось 80 человек, в том числе 18 детей. В нынешнем году поступила уже 601 заявка, найдены 107 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU