2019-10-03T21:27:58+03:00
Общество

Региональный омбудсмен поможет печатать ориентировки тверскому поисково-спасательному отряду "Сова"

Региональный Уполномоченный по правам человека обсудил проблемы поиска людей с добровольцам отряда
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
На встрече обсуждались проблемы поиска пропавших людей Фото: http://ombudsman-tver.ruНа встрече обсуждались проблемы поиска пропавших людей Фото: http://ombudsman-tver.ru
Изменить размер текста:

2 октября уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова встретилась с представителями тверского добровольческого поисково-спасательного отряда «Сова». От отряда на встречу были делегированы Анна Цветкова, Лариса Карпова и Максим Раздобурдин.

Как сообщает сайт омбудсмена, на встрече обсуждались проблемы поиска пропавших людей. Собравшиеся также договорились о дальнейшей совместной работе, в том числе в деле изготовления информационных раздаточных материалов (лисовок, ориентировок), являющихся важнейшим элементом в деле успешного поиска человека.

СПРАВКА КП

С 2011 по 2017 год к волонтёрам ВПСО «Сова», осуществляющим поиск пропавших без вести и заблудившихся в лесах людей, поступило 1022 заявки на поиск. 262 человека были найдены доровольцами или при их участии.

В 2018 году «Сова» провела поиск 411 человек, из которых найти удалось 80 человек, в том числе 18 детей. В нынешнем году поступила уже 601 заявка, найдены 107 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
3 октября в Твери отметили день ОМОН
Лекторий "Михайловские чтения" откроет в Твери сезон лекциями о древнерусском распеве
Тверское "Динамо" уступило "Нефтянику" в гостевом матче
В атмосферу богемного блаженства жителей Твери погрузят музыканты "Bohemian Orchestra"
На трассе М-10 под Тверью временно изменили схему движения
В Первомайском сельском поселении Тверской области нет врача общей практики
Жители микрорайона "Южный" в Твери пожаловались губернатору на отсутствие воды и тепла в квартирах
Многодетным семьям Тверской области устанавливают бесплатные пожарные извещатели
В Тверской области двое мужчин пытались перебросить мобильные телефоны за стену исправительной колонии
Сироте из Нелидова предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры
На перекрестке у "Глобуса" в Твери изменится схема проезда и появятся новые светофоры
Губернатор Игорь Руденя оценил качество ремонта дорог в Твери
Стало известно имя нового руководителя Следственного комитета Тверской области
500 посетителей принял новый офис «Тверь Водоканала» в сентябре
Некачественным горохом кормили дошкольников в детских садах Тверской области
В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города
В Тверской области с начала года выявлено 36 случаев незаконной охоты