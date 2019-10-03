Тверское "Динамо" уступило "Нефтянику" в гостевом матче
Очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ тверское "Динамо" сыграло 2 октября в гостях "Нефтяника".
В течение всего первого периода на площадке царила равная игра. Первая шайба оказалась в воротах "Динамо" за четыре минуты до перерыва.
Во втором периоде динамовцы три раза получали численное большинство, но уже первое из них чуть не обернулось пропущенной шайбой.
- Подопечные Сергея Орешкина исправно бросали по воротам Ильи Андрюхова, но креатива в атаке бело-голубых не наблюдалось, - сообщает пресс-центр хоккейного клуба. - Вместе с тем, именно комбинационная атака с безупречным взаимодействием хоккеистов принесла успех "Нефтянику".
Завершающий комбинацию бросок под перекладину подключившегося к атаке защитника Сергея Теряева оказался из разряда неберущихся - 2:0.
До конца матча изменить счет на табло не удалось ни одной из команд. Итог игры 2:0.
4 октября тверскую команду ждет в Нефтекамске еще более амбициозный соперник - трехкратный обладатель Кубка Братины "Торос".
ИСТОЧНИК KP.RU