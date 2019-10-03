2019-10-03T21:25:23+03:00
Спорт

Тверское "Динамо" уступило "Нефтянику" в гостевом матче

Итог поединка 2:0
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
"Динамо" уступило "Нефтянику" со счетом 2:0 Фото: vhl.dynamo.ru"Динамо" уступило "Нефтянику" со счетом 2:0 Фото: vhl.dynamo.ru
Изменить размер текста:

Очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ тверское "Динамо" сыграло 2 октября в гостях "Нефтяника".

В течение всего первого периода на площадке царила равная игра. Первая шайба оказалась в воротах "Динамо" за четыре минуты до перерыва.

Во втором периоде динамовцы три раза получали численное большинство, но уже первое из них чуть не обернулось пропущенной шайбой.

- Подопечные Сергея Орешкина исправно бросали по воротам Ильи Андрюхова, но креатива в атаке бело-голубых не наблюдалось, - сообщает пресс-центр хоккейного клуба. - Вместе с тем, именно комбинационная атака с безупречным взаимодействием хоккеистов принесла успех "Нефтянику".

Завершающий комбинацию бросок под перекладину подключившегося к атаке защитника Сергея Теряева оказался из разряда неберущихся - 2:0.

До конца матча изменить счет на табло не удалось ни одной из команд. Итог игры 2:0.

4 октября тверскую команду ждет в Нефтекамске еще более амбициозный соперник - трехкратный обладатель Кубка Братины "Торос".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
3 октября в Твери отметили день ОМОН
Лекторий "Михайловские чтения" откроет в Твери сезон лекциями о древнерусском распеве
Региональный омбудсмен поможет печатать ориентировки тверскому поисково-спасательному отряду "Сова"
В атмосферу богемного блаженства жителей Твери погрузят музыканты "Bohemian Orchestra"
На трассе М-10 под Тверью временно изменили схему движения
В Первомайском сельском поселении Тверской области нет врача общей практики
Жители микрорайона "Южный" в Твери пожаловались губернатору на отсутствие воды и тепла в квартирах
Многодетным семьям Тверской области устанавливают бесплатные пожарные извещатели
В Тверской области двое мужчин пытались перебросить мобильные телефоны за стену исправительной колонии
Сироте из Нелидова предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры
На перекрестке у "Глобуса" в Твери изменится схема проезда и появятся новые светофоры
Губернатор Игорь Руденя оценил качество ремонта дорог в Твери
Стало известно имя нового руководителя Следственного комитета Тверской области
500 посетителей принял новый офис «Тверь Водоканала» в сентябре
Некачественным горохом кормили дошкольников в детских садах Тверской области
В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города
В Тверской области с начала года выявлено 36 случаев незаконной охоты