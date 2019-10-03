Тверское "Динамо" уступило "Нефтянику" в гостевом матче

СЕГОДНЯ 21:25 2019-10-03T21:25:23+03:00

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Очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ тверское "Динамо" сыграло 2 октября в гостях "Нефтяника".

В течение всего первого периода на площадке царила равная игра. Первая шайба оказалась в воротах "Динамо" за четыре минуты до перерыва.

Во втором периоде динамовцы три раза получали численное большинство, но уже первое из них чуть не обернулось пропущенной шайбой.

- Подопечные Сергея Орешкина исправно бросали по воротам Ильи Андрюхова, но креатива в атаке бело-голубых не наблюдалось, - сообщает пресс-центр хоккейного клуба. - Вместе с тем, именно комбинационная атака с безупречным взаимодействием хоккеистов принесла успех "Нефтянику".

Завершающий комбинацию бросок под перекладину подключившегося к атаке защитника Сергея Теряева оказался из разряда неберущихся - 2:0.

До конца матча изменить счет на табло не удалось ни одной из команд. Итог игры 2:0.

4 октября тверскую команду ждет в Нефтекамске еще более амбициозный соперник - трехкратный обладатель Кубка Братины "Торос".

ИСТОЧНИК KP.RU