В атмосферу богемного блаженства жителей Твери погрузят музыканты "Bohemian Orchestra"
6 октября в ДК Пролетарка Твери состоится концерт уникального коллектива "Bohemian Orchestra".
Самое главное отличие "Bohemian Orchestra": молодые музыканты ведущих оркестров страны собрались для того, чтобы исполнять музыку, легендарной группы "Queen" на струнных инструментах.
- Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей с непринужденной легкостью погрузят зал в атмосферу богемного блаженства, - рассказывают организаторы.
После фильма о группе "Queen", безоговорочном триумфе на Оскаре, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир музыки "Queen", присоединившись к целой армии киноманов. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эру, две сотни невероятных хитов на все времени.
ДК Пролетарка, пр. Калинина, д. 20.
Стоимость билетов: 700 - 1 300 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU