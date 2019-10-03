2019-10-03T21:13:41+03:00
Звезды

В атмосферу богемного блаженства жителей Твери погрузят музыканты "Bohemian Orchestra"

На концерте прозвучит музыка легендарной группы "Queen"
Ирина ТАРАСОВА
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Музыканты исполнят музыку легендарной группы "Queen" на струнных инструментахМузыканты исполнят музыку легендарной группы "Queen" на струнных инструментах
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6 октября в ДК Пролетарка Твери состоится концерт уникального коллектива "Bohemian Orchestra".

Самое главное отличие "Bohemian Orchestra": молодые музыканты ведущих оркестров страны собрались для того, чтобы исполнять музыку, легендарной группы "Queen" на струнных инструментах.

- Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей с непринужденной легкостью погрузят зал в атмосферу богемного блаженства, - рассказывают организаторы.

После фильма о группе "Queen", безоговорочном триумфе на Оскаре, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир музыки "Queen", присоединившись к целой армии киноманов. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эру, две сотни невероятных хитов на все времени.

ДК Пролетарка, пр. Калинина, д. 20.

Стоимость билетов: 700 - 1 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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