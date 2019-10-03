2019-10-03T21:10:04+03:00
Общество

На трассе М-10 под Тверью временно изменили схему движения

Некоторые ограничения будут действовать на мосту через Тьмаку
Ольга ТРОФИМОВА
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На мосту через Тьмаку на трассе М-10 частично ограничено движениеНа мосту через Тьмаку на трассе М-10 частично ограничено движениеФото: Алина НИЗАМОВА
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В связи с ремонтными работами с 1 по 20 октября 2019 года на мосту через реку Тьмаку на 171-м км трассы М-10 "Россия" временно изменена схема движения транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Россия".

В указанный период движение на данном участке будет осуществляться по временной схеме. А именно, в сторону Санкт-Петербурга проехать можно будет лишь по встречной полосе. На участке также введено ограничение скорости.

Дорожное управление приносит свои извинения за временные неудобства и просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрута и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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