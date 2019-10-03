В Первомайском сельском поселении Тверской области нет врача общей практики
Конаковской центральной районной больнице необходим врач общей практики, об этом сообщает Министерство здравоохранения Тверской области. Правда работать специалист будет не в самой ЦРБ, а в её обособленном подразделении - Первомайской врачебной амбулатории врача общей практики.
Когда специалист найдётся, он будет вести амбулаторный приём пациентов, проводить обследования и диагностику, вести пациентов в дневном стационаре, заниматься лечением пациентов.
На сайте регионального Минздрава также опубликованы сведения о зарплате, на которую может рассчитывать специалист.
Врачу обещают предоставить служебное жильё – двухкомнатную благоустроенную квартира.
Всю информацию о трудоустройстве можно получить по телефону 8(903)631-76-97.
ИСТОЧНИК KP.RU