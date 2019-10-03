Многодетным семьям Тверской области устанавливают бесплатные пожарные извещатели

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-03T18:22:50+03:00

На это потратят почти три миллиона рублей из казны региона

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В Тверской области дома и квартиры многодетных семей оснащают пожарными извещателями. На приобретение этой аппаратуры для многодетных в региональном бюджете в этом году заложено 2999760 рублей, сообщает областное Министерство социальной защиты.

Этих денег хватит, чтобы купить 5172 извещателя. А значит один такой прибор стоит 580 рублей. Уже сейчас куплено и установлено 3825 извещателей. Аппаратурой оснастили жилища 1091 многодетной семьи. Ещё 450 семей ждут своей очереди.

В настоящее время извещатели устанавливают Пожарной части 43 и отделения по работе с семьёй и детьми Комплексного центра социального обслуживания населения Оленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU