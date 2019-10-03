2019-10-03T18:22:50+03:00
Общество

Многодетным семьям Тверской области устанавливают бесплатные пожарные извещатели

На это потратят почти три миллиона рублей из казны региона
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Пожарный извещатель может предотвратить трагедию.Пожарный извещатель может предотвратить трагедию.Фото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области дома и квартиры многодетных семей оснащают пожарными извещателями. На приобретение этой аппаратуры для многодетных в региональном бюджете в этом году заложено 2999760 рублей, сообщает областное Министерство социальной защиты.

Этих денег хватит, чтобы купить 5172 извещателя. А значит один такой прибор стоит 580 рублей. Уже сейчас куплено и установлено 3825 извещателей. Аппаратурой оснастили жилища 1091 многодетной семьи. Ещё 450 семей ждут своей очереди.

В настоящее время извещатели устанавливают Пожарной части 43 и отделения по работе с семьёй и детьми Комплексного центра социального обслуживания населения Оленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители микрорайона "Южный" в Твери пожаловались губернатору на отсутствие воды и тепла в квартирах
В Тверской области двое мужчин пытались перебросить мобильные телефоны за стену исправительной колонии
Сироте из Нелидова предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры
На перекрестке у "Глобуса" в Твери изменится схема проезда и появятся новые светофоры
Губернатор Игорь Руденя оценил качество ремонта дорог в Твери
Стало известно имя нового руководителя Следственного комитета Тверской области
500 посетителей принял новый офис «Тверь Водоканала» в сентябре
Некачественным горохом кормили дошкольников в детских садах Тверской области
В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города
В Тверской области с начала года выявлено 36 случаев незаконной охоты