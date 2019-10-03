В Тверской области двое мужчин пытались перебросить мобильные телефоны за стену исправительной колонии

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-03T17:26:33+03:00

Мужчины пытались перебросить в колонию три свертка с телефонами и аксессуарами Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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В ночь на 2 октября двое мужчин намеревались перебросить через основное заграждение исправительной колонии в Торжке мобильные телефоны и аксессуары к ним.

Нарушители были задержаны на прилегающей территории внешней запретной зоны, где установлены режимные требования, сотрудниками ИК-4.

У молодых людей изъяли три свертка, в которые были упакованы семь мобильных телефонов, десять зарядных устройств, две гарнитуры и сим-карта.

В отношении злоумышленников составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Тверской области.

Нарушителям грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU