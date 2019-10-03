Сироте из Нелидова предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-03T17:18:00+03:00

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В Нелидовскую межрайонную прокуратуру обратился 20-летний местный житель. Молодой человек обладает статусом лица, оставшегося без попечения родителей, и имеет право на предоставление ему жилья вне очереди. И, тем не менее, вынужден снимать квартиру.

В целях защиты жилищных прав сироты межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа муниципальной власти предоставить ему жилое помещение. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Заявителю вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в городе Нелидово.

ИСТОЧНИК KP.RU