На перекрестке у "Глобуса" в Твери изменится схема проезда и появятся новые светофоры

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-03T17:10:06+03:00

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Схема движения на одном из сложных перекрестков в Твери - поворот на "Глобус" - будет изменена. Участок для автомобилистов проблемный. Светофор там часто ломается, происходят ДТП и транспортные заторы.

Во избежание всех этих неприятностей, администрацией города было принято решение изменить на участке схему движения. В октябре на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Псковской разрешат сквозной проезд по улице Псковской и установят светофоры со стрелками.

Напомним, сейчас с улицы Псковской (со стороны Волоколамского проезда) повернуть можно только направо. При выезде со стороны торгового центра "Глобус" поворот разрешен направо или налево, прямо - нельзя.

В целях обеспечения безопасности движения на перекрестке поменяют светофор. Повороты с Октябрьского проспекта при движении в сторону окружной дороги и с улицы Псковской - в обоих направлениях - будут регулироваться дополнительными секциями светофоров со стрелками. В соответствии с новой схемой движения на перекрестке поменяют дорожные знаки и разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU