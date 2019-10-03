Стало известно имя нового руководителя Следственного комитета Тверской области

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-03T16:09:36+03:00

Руководить Тверским следкомом в ближайшие пять лет будет полковник юстиции Альберт Кизимов Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Курской области

На ближайшие пять лет этот пост займет полковник юстиции Альберт Кизимов

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Руководить следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов будет в соответствии с приказом президента РФ, подписанном 30 сентября. Документ обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Указу, главный следователь регионального СКР назначен на должность на ближайшие пять лет. Ранее Альберт Кизимов занимал пост первого заместителя руководителя СКР по Курской области.

Альберт Андреевич имеет внушительный послужной список. В 2001 году, обучаясь в Саратовской государственной академии права, он поступил на службу в органы прокуратуры Калужской области, где работал на должностях следователя Людиновской городской прокуратуры, помощником и заместителем прокурора Куйбышевского района.

С декабря 2007 года проходил службу в отделе процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.

В 2012 году назначен на должность инспектора, а затем и старшего инспектора второго зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации.

С 30 июня 2014 года занимал должность заместителя руководителя СУ СК РФ по Курской области.

В мае 2017 года стал первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU