2019-10-03T16:09:36+03:00
Общество

Стало известно имя нового руководителя Следственного комитета Тверской области

На ближайшие пять лет этот пост займет полковник юстиции Альберт Кизимов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Руководить Тверским следкомом в ближайшие пять лет будет полковник юстиции Альберт Кизимов Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Курской областиРуководить Тверским следкомом в ближайшие пять лет будет полковник юстиции Альберт Кизимов Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Курской области
Изменить размер текста:

Руководить следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов будет в соответствии с приказом президента РФ, подписанном 30 сентября. Документ обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Указу, главный следователь регионального СКР назначен на должность на ближайшие пять лет. Ранее Альберт Кизимов занимал пост первого заместителя руководителя СКР по Курской области.

Альберт Андреевич имеет внушительный послужной список. В 2001 году, обучаясь в Саратовской государственной академии права, он поступил на службу в органы прокуратуры Калужской области, где работал на должностях следователя Людиновской городской прокуратуры, помощником и заместителем прокурора Куйбышевского района.

С декабря 2007 года проходил службу в отделе процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.

В 2012 году назначен на должность инспектора, а затем и старшего инспектора второго зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации.

С 30 июня 2014 года занимал должность заместителя руководителя СУ СК РФ по Курской области.

В мае 2017 года стал первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители микрорайона "Южный" в Твери пожаловались губернатору на отсутствие воды и тепла в квартирах
Многодетным семьям Тверской области устанавливают бесплатные пожарные извещатели
В Тверской области двое мужчин пытались перебросить мобильные телефоны за стену исправительной колонии
Сироте из Нелидова предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры
На перекрестке у "Глобуса" в Твери изменится схема проезда и появятся новые светофоры
Губернатор Игорь Руденя оценил качество ремонта дорог в Твери
500 посетителей принял новый офис «Тверь Водоканала» в сентябре
Некачественным горохом кормили дошкольников в детских садах Тверской области
В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города
В Тверской области с начала года выявлено 36 случаев незаконной охоты