500 посетителей принял новый офис «Тверь Водоканала» в сентябре

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-03T16:02:31+03:00

Более трех тысяч абонентов ООО «Тверь Водоканал» ежемесячно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения через кассу предприятия, где не взимаются проценты.

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В сентябре 15% таких платежей осуществлены в новом пункте приема населения по адресу: г. Тверь, Петербургское ш., 2. Вместе с теми, кто пришел за консультацией, общее число посетителей дополнительного офиса составило без малого 500 человек.

Новый офис предоставляет самый необходимый перечень услуг для населения: здесь можно сообщить данные об установленных приборах учета и передать их показания, внести изменения в лицевой счет при изменении числа собственников или проживающих, получить выписку счета и так же, как в головном офисе, оплатить услуги без комиссии. Для большого количества абонентов, предпочитающих другим способам коммуникации непосредственное обращение в офис, делать это стало удобнее и быстрее.

Дополнительный офис «Тверь Водоканала» на Петербургском шоссе принимает население в будние дни: в понедельник и среду – с 10.00 до 18.30, во вторник и четверг – с 08.00 до 16.30, в пятницу – с 10.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.50. Суббота и воскресенье – выходные.

Напоминаем также, что в головном офисе «Тверь Водоканала» по адресу: ул. 15 лет Октября, 7 продлено время приема населения. Абонентский отдел работает с понедельника по четверг – с 8.00 до 19.00, в пятницу – с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед. Касса работает по такому же графику, но с техническим перерывом с 16.45 до 17.00 с понедельника по четверг и с 15.45 до 16.00 в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU