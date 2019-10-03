2019-10-03T15:45:45+03:00
Общество

Некачественным горохом кормили дошкольников в детских садах Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверку на качество не прошли две пробы гороха первого сорта, отобранные специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в расположенных на территории Верхневолжья детских садах.

Результаты проведенных Тверской межобластной ветлабораторией экспертиз показали несоответствия требованиям государственного стандарта ГОСТ 6201-68: в первом образце - по показателю "нешелушеные семена", во втором - по показателю "сечка и мучка".

- Исследования продукции проводились по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской области. В качестве страны происхождения гороха заявлена Российская Федерация, - сообщили в пресс-службе Тверской МВЛ.

Полученные специалистами лаборатории результаты экспертиз были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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