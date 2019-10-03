2019-10-03T14:11:43+03:00
Происшествия

В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города

Подозреваемого задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали автоугонщикаВ Тверской области задержали автоугонщикаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением об угоне в полицию обратился 57-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный угнал с парковки возле дома его автомобиль ВАЗ.

Прибывшие стражи правопорядка опросили заявителя, осмотрели место происшествия и выяснили описание машины. Ориентировка была передана патрульным экипажам.

Спустя несколько часов пропавший автомобиль был обнаружен на окраине Вышнего Волочка. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий 26-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина признался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль возвращен владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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