В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города
С заявлением об угоне в полицию обратился 57-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный угнал с парковки возле дома его автомобиль ВАЗ.
Прибывшие стражи правопорядка опросили заявителя, осмотрели место происшествия и выяснили описание машины. Ориентировка была передана патрульным экипажам.
Спустя несколько часов пропавший автомобиль был обнаружен на окраине Вышнего Волочка. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий 26-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина признался в содеянном.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль возвращен владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU