В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-03T14:11:43+03:00

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С заявлением об угоне в полицию обратился 57-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный угнал с парковки возле дома его автомобиль ВАЗ.

Прибывшие стражи правопорядка опросили заявителя, осмотрели место происшествия и выяснили описание машины. Ориентировка была передана патрульным экипажам.

Спустя несколько часов пропавший автомобиль был обнаружен на окраине Вышнего Волочка. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий 26-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина признался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль возвращен владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU