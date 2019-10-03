2019-10-03T14:01:35+03:00
Общество

В Тверской области с начала года выявлено 36 случаев незаконной охоты

Ущерб, причиненный браконьерами, составил более 11 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В минприроды посчитали ущерб, причиненный браконьерамиВ минприроды посчитали ущерб, причиненный браконьерамиФото: Александр ЧЕРНЫХ
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За девять месяцев 2019 года в Тверской области выявлено 36 случаев незаконной добычи животных с причинением крупного ущерба. Общая сумма вреда от действия браконьеров составила более 11 млн. рублей. Такие цифры приводит министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

По всем выявленным фактам браконьерства правоохранительными органами возбуждены уголовные дела.

За незаконную охоту нарушителям грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Министерство призывает охотников строго соблюдать Правила охоты и не допускать фактов браконьерства, а также напоминает, что за одну особь убитого медведя или лося браконьерам придется дополнительно возместить ущерб 180 тыс. рублей и 240 тыс. рублей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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