Житель Тверской области пришел за покупками и лишился телефона
С заявлением о краже телефона в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратился 29-летний местный житель.
Оперативники выяснили, что днем потерпевший находился в одном из магазинов города Торжка. Проявив невнимательность, мужчина оставил телефон на прилавке без присмотра, этим и воспользовался злоумышленник.
Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, составили ориентировку подозреваемого. В течение нескольких часов его личность была установлена.
Злоумышленником оказался ранее судимый неработающий 36-летний житель Бологовского района. В полиции мужчина дал признательные показания и выдал похищенное.
По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU