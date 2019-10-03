Житель Тверской области пришел за покупками и лишился телефона

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-03T13:45:37+03:00

В магазине у жителя Торжка украли телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кража произошла в одном из магазинов Торжка

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С заявлением о краже телефона в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратился 29-летний местный житель.

Оперативники выяснили, что днем потерпевший находился в одном из магазинов города Торжка. Проявив невнимательность, мужчина оставил телефон на прилавке без присмотра, этим и воспользовался злоумышленник.

Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, составили ориентировку подозреваемого. В течение нескольких часов его личность была установлена.

Злоумышленником оказался ранее судимый неработающий 36-летний житель Бологовского района. В полиции мужчина дал признательные показания и выдал похищенное.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU