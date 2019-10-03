Спасатели потушили условный пожар на ТЭЦ-3 в Твери

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-03T13:38:42+03:00

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Сотрудники МЧС России по Тверской области отработали тактико-специальное учение по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и ликвидации крупномасштабных пожаров на территории ТЭЦ-3 в Твери. Учение прошло в рамках ежегодной Всероссийской тренировки по гражданской обороне, проводимой во всей Российской Федерации.

По легенде на мазутохранилище произошло разрушение емкости с мазутом с последующим его разливом и возгоранием. Среди персонала есть пострадавшие. В связи с высокой концентрацией продуктов горения в воздухе имеется угроза получения отравления персоналом рабочей сменой станции и жителями многоквартирных жилых домов в зоне задымления.

Для локализации и ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации были привлечены силы и средства МЧС, региональная аварийно-спасательная служба, "ЭКОСПАС" и персонал станции ТЭЦ-3, не задействованный в вахте.

По легенде на ТЭЦ-3 разлился и загорелся мазут Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

- Комплексная тренировка позволила отработать алгоритм действий при подобной внештатной ситуации. В ходе учения все запланированные мероприятия отработаны, а поставленные перед личным составом задачи выполнены. Более точная оценка каждому участнику будет дана после полного анализа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU