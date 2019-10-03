Неопытный водитель уснул за рулем и снес мачту освещения в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-03T13:25:30+03:00

Водитель уснул и врезался в столб Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в ночь на 2 октября, на 163-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

26-летний водитель автомобиля ЗАЗ ехал по крайней правой полосе в сторону Санкт-Петербурга, уснул за рулем, снес мачту искусственного освещения и съехал на автомобиле в кювет.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что стаж вождения у автомобилиста составляет пять месяцев. С травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение, от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU