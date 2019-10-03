В Тверской области двое мужчин ворвались в дом к пенсионеру и забрали охотничьи ружья

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-03T13:13:32+03:00

В Тверской области двух мужчин задержали по подозрению в разбойном нападении Фото: Олег ЗОЛОТО

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С заявлением о разбойном нападении в полицию обратился 60-летний житель Осташковского района. Пенсионер сообщил, что ночью к нему в дом вошли двое мужчин, один из которых угрожал ножом и физической расправой, и открыто похитили три гладкоствольных охотничьих ружья, 50 патронов и два фотоаппарата. После чего, злоумышленники скрылись с места преступления. Ущерб составил порядка 67 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские выяснили приметы подозреваемых. По составленной ориентировке преступников задержали. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 44 и 47 лет.

Следователем МО МВД России "Осташковский" возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU