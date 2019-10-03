В Тверской области предприниматель пытался подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-03T13:15:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В даче взятки должностному лицу подозревается 37-летний предприниматель из Вышнего Волочка.

Установлено, что мужчина, пытаясь вернуть изъятый из магазина товар и избежать его проверки на определение признаков контрафактности, лично передал в служебном кабинете сотруднику ОЭБ и ПК МО МВД России "Торжокский", принимавшему участие в негласном оперативно-розыскном эксперименте, в качестве взятки 40 000 рублей.

Кроме того, желая в последующем избежать проверок в принадлежащем ему магазине, предприниматель неоднократно и настойчиво высказывал сотруднику обозначенного отдела предложения о ежемесячной передаче взятки в виде денег в размере от 10 000 до 15 000 рублей.

За совершенное преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU