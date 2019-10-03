В Тверской области предприниматель пытался подкупить полицейского
В даче взятки должностному лицу подозревается 37-летний предприниматель из Вышнего Волочка.
Установлено, что мужчина, пытаясь вернуть изъятый из магазина товар и избежать его проверки на определение признаков контрафактности, лично передал в служебном кабинете сотруднику ОЭБ и ПК МО МВД России "Торжокский", принимавшему участие в негласном оперативно-розыскном эксперименте, в качестве взятки 40 000 рублей.
Кроме того, желая в последующем избежать проверок в принадлежащем ему магазине, предприниматель неоднократно и настойчиво высказывал сотруднику обозначенного отдела предложения о ежемесячной передаче взятки в виде денег в размере от 10 000 до 15 000 рублей.
За совершенное преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU