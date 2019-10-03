2019-10-03T13:15:40+03:00
Происшествия

В Тверской области предприниматель пытался подкупить полицейского

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Предпринимателя подозревают в даче взятки должностному лицуПредпринимателя подозревают в даче взятки должностному лицуФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В даче взятки должностному лицу подозревается 37-летний предприниматель из Вышнего Волочка.

Установлено, что мужчина, пытаясь вернуть изъятый из магазина товар и избежать его проверки на определение признаков контрафактности, лично передал в служебном кабинете сотруднику ОЭБ и ПК МО МВД России "Торжокский", принимавшему участие в негласном оперативно-розыскном эксперименте, в качестве взятки 40 000 рублей.

Кроме того, желая в последующем избежать проверок в принадлежащем ему магазине, предприниматель неоднократно и настойчиво высказывал сотруднику обозначенного отдела предложения о ежемесячной передаче взятки в виде денег в размере от 10 000 до 15 000 рублей.

За совершенное преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области автоугонщик угнал и бросил автомобиль на окраине города
В Тверской области с начала года выявлено 36 случаев незаконной охоты
Житель Тверской области пришел за покупками и лишился телефона
Спасатели потушили условный пожар на ТЭЦ-3 в Твери
Неопытный водитель уснул за рулем и снес мачту освещения в Тверской области
В Тверской области двое мужчин ворвались в дом к пенсионеру и забрали охотничьи ружья
В Твери картофелем и арбузами торговали с нарушениями
На скоростной трассе в Тверской области фура протаранила два КАМАЗа
Более трех тысяч человек вышли на расчистку берегов рек и озер в Тверской области
За неуважение к суду житель Тверской области получил 120 часов обязательных работ
Крест и Псалтырь святого Паисия Святогорца прибывают в Тверь
Дворец культуры «Пролетарка» Твери обещает в новом 45-й сезоне «культурную революцию»
Тверской ретро-клуб закроет сезон выставками и шашлыками
Бродячая собака напала и покусала двух маленьких детей в Тверской области
Сто юноармейцев выстроились в букву "П" у Обелиска Победы в Твери
Новые светофоры появятся на сложных перекрестках в Твери
Двое мужчин осуждены за убийство своего знакомого в Тверской области
В ДТП под Тверью пострадали двое детей
Две иномарки не поделили перекресток в центре Твери
Насколько хорошо школьникам Тверской области преподают технологию, определят эксперты
Качество образования в школах Тверской области проверят по стандартам PISA