2019-10-03T11:32:22+03:00
Экономика

В Твери картофелем и арбузами торговали с нарушениями

Это выяснил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области. Проверка прошла на рынке в Заволжском районе города Твери 2 октября. В ходе мероприятий установлено, что граждане осуществляли реализацию партии картофеля, поступившей из Ростовской области, и партии арбузов из Волгоградской области. О доставке данной подкарантинной продукции предприниматели не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области. В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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