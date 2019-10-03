На скоростной трассе в Тверской области фура протаранила два КАМАЗа
Авария произошла вечером, 2 октября, на 317-м км трассы М-11 в Вышневолоцком районе Тверской области.
31-летний водитель автомобиля МАН, двигаясь в направлении г. Москвы, отвлекся от управления и наехал на стоящий на обочине прицеп в составе с автомобилем КАМАЗ, которым управлял 45-летний водитель. КАМАЗ остановился из-за технической неисправности заднего колеса прицепа.
Протаранив один КАМАЗ, МАН продолжил движение и наехал на прицеп второго КАМАЗА, водитель которого, остановился, чтобы помочь своему коллеге - водителю первого КАМАза.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля МАН, с травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU