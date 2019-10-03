2019-10-03T10:15:39+03:00
Происшествия

На скоростной трассе в Тверской области фура протаранила два КАМАЗа

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области фура протаранила два КАМАЗа, водитель в больнице Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области фура протаранила два КАМАЗа, водитель в больнице Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 2 октября, на 317-м км трассы М-11 в Вышневолоцком районе Тверской области.

31-летний водитель автомобиля МАН, двигаясь в направлении г. Москвы, отвлекся от управления и наехал на стоящий на обочине прицеп в составе с автомобилем КАМАЗ, которым управлял 45-летний водитель. КАМАЗ остановился из-за технической неисправности заднего колеса прицепа.

Протаранив один КАМАЗ, МАН продолжил движение и наехал на прицеп второго КАМАЗА, водитель которого, остановился, чтобы помочь своему коллеге - водителю первого КАМАза.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля МАН, с травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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