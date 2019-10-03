Более трех тысяч человек вышли на расчистку берегов рек и озер в Тверской области
В рамках Всероссийской экологической акции "Вода России 2019" в Тверской области расчищено более 160 км береговой линии водных объектов. Участие в ней приняли более 3000 человек.
Активисты расчистили берега рек: Волги, Западной Двины, Тверцы, Мологи, Медведицы, озёр Мстино, Глухое, Дивино, Селигер. Не были оставлены без внимания и водные объекты меньших размеров: пруды, малые реки, родники. В целом, мероприятия проведены на берегах более 60 водных объектов.
- Для Верхневолжья сохранение экологии водоёмов – в числе приоритетных задач. Регион участвует в проектах "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" национального проекта "Экология", - отмечает губернатор Игорь Руденя. - Участие в этих проектах имеет особое значение: они дают возможность выйти на новый уровень развития инфраструктуры, сохранить Волгу для будущих поколений.
Отметим, что всего в Тверской области насчитывается порядка 900 рек и 1769 озер.
Протяженность Волги в Тверской области составляет 669 км. Это 19% от всей длины реки.
Водоёмы Тверской области обеспечивают более 70% потребностей в пресной воде жителей Москвы, Московской области и ряда соседних областей.
ИСТОЧНИК KP.RU