За неуважение к суду житель Тверской области получил 120 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-03T08:58:01+03:00

Мужчина получил наказание за неуважение к суду Фото: архив "КП"

Приговор не вступил в законную силу

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Перед судом предстал 45-летний житель Твери. Мужчину обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

В ходе расследования установлено, что виновный, участвуя в судебном заседании, неоднократно высказывал в адрес противоположной стороны оскорбительные выражения и на предупреждения суд не реагировал.

За проявленное неуважение к суду виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU