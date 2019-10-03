За неуважение к суду житель Тверской области получил 120 часов обязательных работ
Приговор не вступил в законную силу
Мужчина получил наказание за неуважение к суду Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 45-летний житель Твери. Мужчину обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).
В ходе расследования установлено, что виновный, участвуя в судебном заседании, неоднократно высказывал в адрес противоположной стороны оскорбительные выражения и на предупреждения суд не реагировал.
За проявленное неуважение к суду виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU