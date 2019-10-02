Крест и Псалтырь святого Паисия Святогорца прибывают в Тверь

2 Окт. 22:27 2019-10-02T22:35:58+03:00

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4 октября в Тверь по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы прибудут святыни – Креста и Псалтырь преподобного Паисия Святогорца. Встреча состоится в Вознесенском соборе в 16.30. Святыни пробудут в Твери до конца октября, однако их местонахождение будет меняться. Для удобства прихожан святыни будут перевозить из храма в храм, согласно графику.

Паисий Святогорец (1924 – 1994 гг.) - один из самых уважаемых греческих старцев и духовных лидеров греческого народа ХХ века, монах Афонской горы, известный своей подвижнической жизнью, духовными наставлениями и пророчествами. Паисия Святогорца широко почитают как старца не только в Греции, но и в России.

Прежде всего у преподобного просят исцеления от многих заболеваний в том числе и от онкологии. Просят Паисия о счастье в личной жизни и об успокоении, когда сильные переживания и эмоции мешают жить и верить в добрые и хорошие дела. Считается, что если в доме есть икона старца, тогда в семье будут благодать и покой.

4-6 октября – Вознесенский собор

7-10 октября – Собор в честь иконы БМ «Неупиваемая чаша»

11-13 октября – Воскресенский кафедральный собор

14-16 октября – Храм свт. блг. Бориса и Глеба

17-18 октября – Церковь рождества Христова (Мигалово)

19-20 октября – Церковь св. вмч. Георгия Победоносца (Мамулино)

21-24 октября – Церковь Иоанна Предтечи

25 – 27 октября - Храм святого Арсения Тверского

28-31 октября – Храм святого Апостола Луки

В ноябре

1-3 ноября – Екатерининский монастырь

3-5 ноября – Оршин Вознесенский монастырь

5-7 ноября – Христорождественский монастырь

8-10 ноября – Храм Николая Чудотворца

11-12 ноября – Храм села Никольское

ИСТОЧНИК KP.RU