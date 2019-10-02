Крест и Псалтырь святого Паисия Святогорца прибывают в Тверь
4 октября в Тверь по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы прибудут святыни – Креста и Псалтырь преподобного Паисия Святогорца. Встреча состоится в Вознесенском соборе в 16.30. Святыни пробудут в Твери до конца октября, однако их местонахождение будет меняться. Для удобства прихожан святыни будут перевозить из храма в храм, согласно графику.
Паисий Святогорец (1924 – 1994 гг.) - один из самых уважаемых греческих старцев и духовных лидеров греческого народа ХХ века, монах Афонской горы, известный своей подвижнической жизнью, духовными наставлениями и пророчествами. Паисия Святогорца широко почитают как старца не только в Греции, но и в России.
Прежде всего у преподобного просят исцеления от многих заболеваний в том числе и от онкологии. Просят Паисия о счастье в личной жизни и об успокоении, когда сильные переживания и эмоции мешают жить и верить в добрые и хорошие дела. Считается, что если в доме есть икона старца, тогда в семье будут благодать и покой.
4-6 октября – Вознесенский собор
7-10 октября – Собор в честь иконы БМ «Неупиваемая чаша»
11-13 октября – Воскресенский кафедральный собор
14-16 октября – Храм свт. блг. Бориса и Глеба
17-18 октября – Церковь рождества Христова (Мигалово)
19-20 октября – Церковь св. вмч. Георгия Победоносца (Мамулино)
21-24 октября – Церковь Иоанна Предтечи
25 – 27 октября - Храм святого Арсения Тверского
28-31 октября – Храм святого Апостола Луки
В ноябре
1-3 ноября – Екатерининский монастырь
3-5 ноября – Оршин Вознесенский монастырь
5-7 ноября – Христорождественский монастырь
8-10 ноября – Храм Николая Чудотворца
11-12 ноября – Храм села Никольское
ИСТОЧНИК KP.RU