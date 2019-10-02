Сто юноармейцев выстроились в букву "П" у Обелиска Победы в Твери

СЕГОДНЯ 18:29 2019-10-02T18:29:15+03:00

Сто юноармейцев выстроились буквой "П" на площади у Обелиска Победы Фото: пресс-служба администрации Твери

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В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы юнармейские отряды по всей стране принимают участие во Всероссийской акции "Живой хэштег". Присоединилась к ней и Тверь.

2 октября на площади у Обелиска Победы сто воспитанников юнармейских отрядов из школ города в форменной одежде выстроились буквой "П", с которой начинается слово "Победа".

До конца недели юнармейцы из других городов России выстроятся в оставшиеся буквы.

- В конце октября по итогам Всероссийской акции на телеканале "Звезда" будет выпущен патриотический ролик, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU