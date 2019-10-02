Сто юноармейцев выстроились в букву "П" у Обелиска Победы в Твери
В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы юнармейские отряды по всей стране принимают участие во Всероссийской акции "Живой хэштег". Присоединилась к ней и Тверь.
2 октября на площади у Обелиска Победы сто воспитанников юнармейских отрядов из школ города в форменной одежде выстроились буквой "П", с которой начинается слово "Победа".
До конца недели юнармейцы из других городов России выстроятся в оставшиеся буквы.
- В конце октября по итогам Всероссийской акции на телеканале "Звезда" будет выпущен патриотический ролик, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в администрации Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU