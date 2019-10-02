Новые светофоры появятся на сложных перекрестках в Твери
Новый светофорный объект с выделенной пешеходной фазой появится в октябре у дома № 14 по проспекту Победы. Это Т-образный перекресток на пересечении проспекта и проезда Швейников.
- На данном участке большой транспортный поток сталкивается с не меньшим потоком пешеходов – здесь расположен целый ряд магазинов и остановки общественного транспорта, - объяснили в администрации города.
Ещё одна сложная точка на карте тверских дорог – пересечение улиц Хромова и Паши Савельевой, сопряжённое с железнодорожным переездом.
Режим функционирования светофорного объекта еще не доработан. В ближайшее время точная схема и длительность фаз будут установлены, и до конца октября на перекрёстке будет введено светофорное регулирование.
- Это позволит значительно повысить безопасность движения на данном участке улично-дорожной сети, - уверены в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU