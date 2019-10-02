Новые светофоры появятся на сложных перекрестках в Твери

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-02T18:10:51+03:00

В Твери установят два новых светофора Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Их установят на двух участках в Московском и Заволжском районах города

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Новый светофорный объект с выделенной пешеходной фазой появится в октябре у дома № 14 по проспекту Победы. Это Т-образный перекресток на пересечении проспекта и проезда Швейников.

- На данном участке большой транспортный поток сталкивается с не меньшим потоком пешеходов – здесь расположен целый ряд магазинов и остановки общественного транспорта, - объяснили в администрации города.

Ещё одна сложная точка на карте тверских дорог – пересечение улиц Хромова и Паши Савельевой, сопряжённое с железнодорожным переездом.

Режим функционирования светофорного объекта еще не доработан. В ближайшее время точная схема и длительность фаз будут установлены, и до конца октября на перекрёстке будет введено светофорное регулирование.

- Это позволит значительно повысить безопасность движения на данном участке улично-дорожной сети, - уверены в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU