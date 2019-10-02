2019-10-02T18:01:28+03:00
Происшествия

Двое мужчин осуждены за убийство своего знакомого в Тверской области

Осужденные получили 12 и 11,8 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин осуждены за убийство знакомого Фото: архив "КП"Двое мужчин осуждены за убийство знакомого Фото: архив "КП"
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На основании доказательств, собранных Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, двое мужчин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 175 УК РФ, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, убийство, совершенное группой лиц).

Установлено, что 2 июня 2018 года в деревне Мошки Торжокского района осужденные поссорились с местным жителем, в ходе конфликта они отвели последнего к реке, где забили до смерти и нанесли резаные раны в области левой брови и левого глаза. Также стало известно, что один из злоумышленников получил у знакомого ранее похищенный последним мобильный телефон, который за пять тысяч рублей сбыл работнику магазина.

- Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, другому в виде 11 лет 8 месяцев лишения свободы. Оба виновных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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