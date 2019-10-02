В ДТП под Тверью пострадали двое детей
Угрозы их жизни нет
Двое детей пострадали в ДТП в Торжке Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 2 октября, на Ленинградском шоссе в районе д.54А, в Торжке Тверской области.
На указанном участке столкнулись два автомобиля "Рено Сандеро" и "Фольксваген Поло".
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал 9-летний мальчик-пассажир "Рено" и 10-летний пассажир "Фольксвагена", а также 58-летняя женщина-пассажир.
Водители трезвые. Угрозы жизни пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU