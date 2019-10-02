В ДТП под Тверью пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-02T17:47:02+03:00

Двое детей пострадали в ДТП в Торжке Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Угрозы их жизни нет

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 2 октября, на Ленинградском шоссе в районе д.54А, в Торжке Тверской области.

На указанном участке столкнулись два автомобиля "Рено Сандеро" и "Фольксваген Поло".

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал 9-летний мальчик-пассажир "Рено" и 10-летний пассажир "Фольксвагена", а также 58-летняя женщина-пассажир.

Водители трезвые. Угрозы жизни пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU