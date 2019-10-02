Насколько хорошо школьникам Тверской области преподают технологию, определят эксперты
Наш регион попал в число 54 субъектов РФ, в которых пройдёт Национальное исследование качества образования (НИКО) по учебному предмету «Технология». Это часть общероссийской программы оценки качества общего образования, стартовавшей в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.
Исследование ставит целью развитие в стране единого образовательного пространства и совершенствование системы оценки качества образования.
Проверять школы Тверской области будут 15 и 17 октября 2019 года. В первый день проверки пройдут в пятых классах, во второй - в восьмых. Всего эксперты и независимые наблюдатели посетят четыре школы из Твери, Торжка, Конаковского и Вышневолоцкого районов.
ИСТОЧНИК KP.RU